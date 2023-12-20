ФРГ решила пополнить бюджет замороженными российскими активами на €720 млн

Генеральная прокуратура ФРГ обратилась в суд с требованием обратить в собственность республики замороженные российские активы на 720 млн евро. Этими деньгами Берлин намерен залатать брешь в своем бюджете, а не помочь Киеву, пишет Der Spiegel.

С февраля 2022 года по февраль 2023 года власти ФРГ заморозили российские активы на 5,32 млрд евро. Некоторые компании пытались вывести деньги через счета партнерских фирм, а принадлежность яхт и особняков оказалось сложно доказать. Прокуратура расценила попытку вывести средства как уклонение от санкций и обратилась в суд.

По данным издания, генпрокуратура потребовала передать в казну ФРГ замороженные 720 млн евро. Ранее власти ФРГ рассматривали возможность передать изъятые активы в качестве помощи Украине. Но теперь решено оставить эти деньги в стране и хотя бы частично закрыть брешь в бюджете. Для сравнения издание указало, что на субсидирование покупки дизеля для аграриев нужно 450 млн евро в год. Эта программа оказалась под угрозой сокращения, поскольку власти распланировали расходы с учетом недоступных теперь 60 млрд евро.

В октябре главы стран-членов Евросоюза одобрили план использования доходов от замороженных российских активов для оказания помощи Украине. В МИД РФ заявили, что расценивают любые попытки изъятия российских активов как посягательство на суверенную собственность, т.е. воровство.

Берлин, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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