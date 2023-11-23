Не вытянет: почти 70% немцев не верят в силы Шольца побороть кризис

Порядка 66% опрошенных жителей ФРГ не верят, что канцлер Олаф Шольц вытянет страну из кризиса в условиях ограниченного бюджета. Более 60% респондентов сомневаются, что вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек и министр финансов Кристиан Линднер достаточно компетентны, чтоб помочь лидеру.

Напомним, Федеральный конституционный суд запретил тратить на иные цели припасенные в бюджете на случай пандемии 60 млрд евро. Правительство ФРГ уже распланировало эти деньги, в том числе на модернизацию армии.

Опрошенные немцы считают, что на армии и нужно сэкономить (30%), чтобы при дефиците в 60 млрд не просели остальные сферы. Примерно столько же предлагают сокращать пособия и остальную социалку (32%) или забрать деньги из зеленой энергетики (29%).

И подавляющее большинство (66%) опрошенных уверены, что Шольц не справится с кризисом. Более половины также не уверены в тех, кто напрямую заведует финансами: министрах Хабеке (62%) и Линднере (61%). 46% респондентов предложили сразу провести новые выборы.

Институт исследования общественного мнения Forsa провел опрос среди 1010 жителей ФРГ. Статистическая погрешность составляет 3%. Итоги опубликовал журнал Focus.

В октябре эксперты призвали правительство Шольца перезагрузить свою политику на фоне провала правящих коалиционных партий на выборах в Баварии и Гессене.

В то же время опрос NBC News показал, что политику президента США Джо Байдена поддерживают только 40% опрошенных американцев. С января 2023 года рейтинг одобрения главы Белого дома рухнул на 17%.

Берлин, Наталья Рязанова

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