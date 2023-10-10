Провал правящих коалиционных партий на выборах в Баварии и Гессене стал катастрофой для правительства канцлера Олафа Шольца. Если оно хочет сохранить власть, то должно перезагрузить свою политику, пишет Focus.

Социал-демократическая партия, «Зеленые» и «Свободная демократическая партия» потерпели сокрушительное поражение на выборах. Немцев очень раздражает разница между заявлениями властей и реальными делами, отметило издание.

«После этого воскресенья в Берлине все будет не так, как было прежде. Олаф Шольц может считать, что он хороший глава правительства, но чем громче он об этом говорит, тем больше сомнений у населения. Получилось, что ни народ не понимает канцлера, ни канцлер не понимает народ», – говорится в статье.

Издание назвало Шольца «величайшим иллюзионистом», поскольку он единственный верит тому, что говорит о себе. Если коалиционное правительство намерено продолжить работу, ему предстоит перезагрузить свою политику. Однако, партнеры в правительстве уже давно не доверяют друг другу, и споров становится все больше.

В Совфеде предупредили, что Германия может стать следующей страной, где будет применена технология приведения к власти марионетки по примеру Украины.

Берлин, Наталья Рязанова

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