Германия может стать следующей после Украины страной, где будет применена технология приведения к власти марионетки, готовой повести население «под нож». Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Глубоко убежден в том, что гражданин Зеленский является актером, исполняющим роль президента Украины. Его наняли на эту роль. Он специально был подготовлен к этой работе… Ведь раньше… были люди с политическим опытом, с хорошим финансовым положением, со своей системой связей. (Сейчас) нашли человека, кстати сказать, даже не украинской национальности. Он явно любит деньги, имеет навыки работы на эстраде, у него никаких моральных сроду не было принципов, по крайней мере, сейчас их точно нет. И этого человечка взяли и сделали как бы президентом одной из самых крупных европейских стран», – констатировал Климов.

Как полагает сенатор, проект с Зеленским стал первым опытом политической технологии, которую в дальнейшем будут использовать в других странах. «Думаю, они этот опыт дальше будут тиражировать. Потому что им уже не так интересен [канцлер Германии Олаф] Шольц, хотя он там какой-то профсоюзный функционер, но все-таки вряд ли Шольц под нож, так сказать, все население Германии поведет. А этот-то (Зеленский) повел. Им такие люди нужны – нелюди, точнее. Мне кажется, что когда мы всерьез говорим про этого пана, как по поводу президента, когда у нас всерьез говорят… Какие он примет решения? Это на самом деле большое заблуждение. Он может, конечно, решение принять, в какой майке ему выйти, но, боюсь, что дальше все его решения будут обламываться о волю тех, кто его нанял», – подчеркнул он.

«Помните, он там что-то начал жаловаться, как его быстро поставили на место – начал извиняться, а теперь вообще неизвестно, в каком он бункере сидит. Есть впечатление, что его чуть ли там ни изолировали вообще от общества, чтобы он больше чего-нибудь не сказал. И недаром там снимать новый фильм стали про нового президента в новой роли», – пояснил сенатор.

Климов полагает, что нужно быть аккуратнее в высказываниях в отношении так называемой Украины, иначе есть риск запутаться. «Надо понятийный аппарат использовать очень аккуратно по отношению к таким странным государственным образованиям, в которое сейчас превратилось то, что раньше было Украинской советской социалистической республикой. Дипломатам так трудно, но парламентарии, партийные деятели, общественники – ну, зачем нам-то идти в этом потоке новостном, чужом?! Значит – вы должны провести переговоры с Украиной. Простите! У нас миллионов 7 украинцев живет на нашей территории, еще миллионов 15 – по всему миру. Там (на Украине) не понятно, сколько осталось, и некоторые из тех, кто сегодня в Киеве, к украинцам отношения большого не имели и не имеют до сих пор. Поэтому здесь нам очень аккуратно нужно быть со смыслами, иначе мы сами себя можем случайно запутать», – пояснил он.

«Есть марионетки, есть кукловоды. Если в этой системе координат работать, все становится на свои места», – заключил Климов.

Москва, Мария Соколова

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