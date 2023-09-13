«Воровство и бандитизм»: Захарова отреагировала на планы Эстонии конфисковать российские активы

Москва даст быстрый и крайне чувствительный ответ Эстонии в случае конфискации российских активов и передачи их Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня на брифинге. По ее оценке, такими действиями Таллин пытается замять внутренний коррупционный скандал.

«Мы расцениваем и рассматриваем любые попытки изъятия российских активов как вопиющее нарушение всех известных правовых норм, неприкрытое посягательство на суверенную собственность. Если подобные инициативы эстонцев воплотятся во что-то плюс-минус более или менее реальное, а мы рассматриваем это не как «изъятие», а как воровство, то в Таллине могут не сомневаться – ответные меры будут крайне для них чувствительными, и с нашей стороны не заставят себя долго ждать», – подчеркнула Захарова.

Представитель МИД РФ считает «злонамеренным» намерение парламента Эстонии принять закон, который позволит конфисковывать российское имущество. «Идея упомянутого законопроекта вписывается в агрессивную антироссийскую линию эстонского правительства, для реализации которой политический истеблишмент Эстонии не брезгует уже ничем, в том числе и обращаться к откровенному воровству и бандитизму», – заявила она.

В подтверждение этой «мошеннической сущности» Захарова обратила внимание на недавний «коррупционный скандал с одной из эстонских провластных неправительственных и некоммерческих организаций» по сбору средств якобы для помощи Украине, которые осели в карманах частных лиц. «Там, как оказалось, использовались не по назначению многомиллионные пожертвования для киевского режима. Все это раскручивалось через социальную рекламу, а потом, как выяснилось, просто уходило частным лицам и не доходило не то что до киевского режима, а вообще никуда. Кстати, местная общественность, которая была шокирована подобным развитием событий, так и не получила разъяснений, куда растворились внушительные объемы финансовой помощи и что вообще это было», – констатировала Захарова, добавив, что нынешняя активность эстонского парламента в отношении российских активов – «это удобный для них повод замять скандал с руководством страны».

Москва, Мария Соколова

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