Байден выступил в поддержку передачи заблокированных российских активов Украине

Администрация президента США Джо Байдена поддержала законопроект, который позволит конфисковать замороженные российские активы на сумму около $300 млрд и передать в качестве помощи Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на ноябрьскую записку Совета национальной безопасности США, адресованную сенатскому комитету по международным отношениям.

Согласно документу, Белый дом «в принципе» приветствует законопроект, позволяющий конфисковать российские активы.

«Законопроект предоставит полномочия, необходимые исполнительной власти для конфискации российских суверенных активов в пользу Украины ", – сказано в записке СНБ. Эти активы планируется направить на восстановление Украины.

Как отмечает агентство, президент Джо Байден поддержал данный законопроект после того, как республиканцы в Конгрессе заблокировали выделение нового пакета помощи Украине на сумму более 60 млрд долларов.

В Конгрессе США видят возможность того, что подобная мера может быть принята как часть дополнительной финансовой помощи Украине, однако ее должны согласовать руководители комитетов и палат, говорится в статье.

Между тем в Белом доме опасаются, что этот шаг может испортить репутацию финансовой системы США и спровоцировать бегство от доллара. Поэтому власти США хотят согласовать план по передаче Украине замороженных активов России с союзниками по «Большой семерке» (G7), особенно в Европе, где хранится около $200 млрд заблокированных российских активов и где к конфискации относятся прохладно.

Ожидается, что вопрос о российских активах будет поднят на встрече лидеров стран G7 в феврале – в преддверии второй годовщины начала российской специальной военной операции на Украине.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия примет ответные меры в случае изъятия Западом замороженных российских активов. По его словам, у России есть что конфисковать в ответ.

В Кремле назвали планы по конфискации российских активов воровством. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эти действия будут иметь еще более пагубные последствия.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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