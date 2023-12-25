Эксперт объяснил, чем Западу грозит изъятие российских активов

Россия может ответить на конфискацию замороженных активов не только изъятием средств со счетов. Последствия могут быть серьезнее для тех стран, кто решится конфисковать российские средства, уверен доцент кафедры экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.

Он пояснил, что российские активы хранятся в разных странах, и вряд ли все они одновременно решатся на конфискацию. Быстрее других такое решение могут принять небольшие государства в Восточной Европе, а там активов России не так много.

Тем серьезнее для этих стран могут оказаться последствия. В качестве зеркальной меры Россия способна конфисковать средства иностранных инвесторов на счетах типа С. «Точную сумму средств на этих счетах никто кроме властей не знает, но речь может идти о сотнях миллиардов рублей», – пояснил Бадалов агентству «Прайм».

Ответной мерой также может стать обращение в доход государства крупных пакетов акций иностранцев в различных компаниях.

На фоне проблем с выделением денег на поддержку Украины США начали срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных российских активов для помощи Украине. Генпрокуратура ФРГ попросила судебное решение на изъятие российских активов на 720 млн евро в немецкий бюджет. МИД РФ напомнил, что у России тоже есть, что конфисковать в ответ.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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