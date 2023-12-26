СМИ: Попытки США конфисковать замороженные российские активы подорвут мировое влияние Вашингтона

В случае, если США примут закон о конфискации замороженных активов российского Центробанка, – это подорвет влияние Вашингтона в мире, а также продемонстрирует другим странам, что лучше хранить средства в независимых банковских центрах и в других валютах, кроме доллара и евро, – сообщает во вторник, 26 декабря, агентство Bloomberg.

В заметке агентства, в частности, говорится: «Закон, позволяющий конфисковать замороженные активы Центробанка России, вызовет геополитические вопросы. Одним из последствий на деле будет сигнал Китаю и другим странам, у которых напряженные отношения с США, что следующими будут конфискованы активы их Центробанков, если, скажем, Китай нападет на Тайвань. В долгосрочной перспективе это может подорвать влияние США, потому что они удвоят усилия, чтобы держать активы в нейтральных банковских центрах и валютах, отличных от доллара и евро».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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