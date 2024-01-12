Россия готовится к судебной тяжбе из-за планов Запада изъять замороженные активы

Россия готовится к разбирательствам в суде из-за планов США и Евросоюза изъять часть замороженных российских активов и передать их Киеву. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, представители ЦБ РФ консультируются с международными юридическими фирмами по вопросам возможных судебных разбирательств. Источники не сообщили названий этих компаний.

Кроме того, российские власти изучают экспертные заключения по поводу подобных прецедентов в других странах, а также особенности международного права по соответствующим вопросам. Отмечается, что первые результаты показали, что конфискация заблокированных российских активов представляется маловероятной.

Официальные лица, участвующие в обсуждениях, уверены, что рассмотрение дела в судах предотвратит любой перевод средств на Украину, даже если Россия не сможет получить контроль над деньгами. По мнению экспертов, у Запада мало шансов в суде, так как у него нет законных причин для ареста, основанных на законодательстве, принятом уже после блокировки российских активов.

11 января администрация президента США Джо Байдена поддержала законопроект, который позволит конфисковать замороженные российские активы на сумму около 300 млрд долларов и передать в качестве помощи Украине. Об этом говорится в записке Совета национальной безопасности США, адресованной сенатскому комитету по международным отношениям.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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