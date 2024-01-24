В Сенате США поддержали передачу Киеву конфискованных российских активов

Профильный комитет Сената Конгресса США в среду, 24 января, большинством голосов принял решение поддержать законопроект о передаче Украине конфискованных российских активов, сообщают СМИ.

В сообщении пресс-службы комитета Сената говорится: «Законопроект о предоставлении дополнительной помощи Украине с использованием активов, конфискованных у Центробанка Российской Федерации, а также других суверенных активов Российской Федерации принят. «За» проголосовали 20, против – 1».

«Любые усилия США по конфискации и передаче российских суверенных активов должны предприниматься совместно с международными союзниками и партнерами в рамках скоординированных многосторонних усилий, в том числе со странами Группы семи, Евросоюзом, Австралией и другими странами, в которых находятся российские суверенные активы», – говорится в принятом сенаторами законе.

После сегодняшнего одобрения комитетом законопроект должен будет принять Сенат полного состава, затем – Палата представителей Конгресса, после чего его передадут на подпись президенту США Джо Байдену.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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