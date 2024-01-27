В Италии предупредили об ущербе для евро при конфискации активов РФ

Конфискация прибыли от замороженных российских активов в Европе может серьезно ударить по евро и повысить привлекательность других валют, к примеру, китайского юаня. Об этом заявил глава Банка Италии Фабио Панетта, пишет газета Financial Times.

По его словам, международные отношения – часть «повторяющейся игры». Превращение валюты в оружие неизбежно «снижает ее привлекательность и способствует появлению альтернатив», предупредил глава Банка Италии, чьи слова цитирует РИА «Новости».

Как отметил Панетта, китайский юань уже обогнал евро в качестве мировой валюты, указав, что доля торговли КНР в юанях выросла в два раза за последние три года.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Брюссель планирует прийти к финальному соглашению по использованию российских активов до заседания глав МИД стран-членов в середине февраля.

Вместе с тем, как сообщало издание Politico, ряд стран Евросоюза испытывают беспокойство из-за возможного использования заблокированных российских активов для помощи Украине, опасаясь ответных мер со стороны России и юридических проблем

Замглавы МИД России Сергей Рябков отмечал, что идея Запада конфисковать российских заблокированные активы РФ приобретает все более конкретные контуры, и предупредил об ответных шагах, в том числе зеркальных.

Российские власти назвали планы по изъятию российских активов воровством. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эти действия будут иметь еще более пагубные последствия.

Рим, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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