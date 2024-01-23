В Эстонии назвали сроки конфискации российских активов

Европа сможет передать российские активы Украине через один-два года. Столько времени понадобится для создания юридического основания в виде международных договоров, заявил вице-канцлер МИД Эстонии по юридическим и консульским вопросам Эрки Кодар.

Европейским странам понадобиться разработать и согласовать ряд международных договоров, которые позволят передать Украине российские активы. Именно на создание этой системы договоров нужно время.

«Это может занять один или два года с точки зрения международных договоров. С другими механизмами, возможно, немного меньше, но мы добьемся этого», – приводит слова Кодара агентство «Прайм».

Он напомнил, что власти Эстонии блокировали на своей территории 30 млн евро российских активов.

Аналитики предупредили, что конфискация замороженных активов России приведет к серьезным последствиям для Запада: недоверию других стран, финансовой фрагментации, появлению подражателей.

В России признали, что инициатива США изъять замороженные активы РФ приобретает все более конкретные контуры, поэтому Москва предупредила об ответных мерах на реальные шаги в этом направлении.

Таллин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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