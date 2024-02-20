Бесперспективные к взысканию долги россиян достигли 67 млрд рублей

В 2023 году 26% от объема долгов россиян, которые банки хотят продать коллекторам, считались бесперспективными к взысканию. Об этом сообщили в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Общая сумма таких задолженностей достигла 67 млрд рублей.

Доля плохих долгов самого низкого качества планомерно растет последние три года: в 2021-м она составила 23%, в 2022-м – 24%, пишет РБК со ссылкой на данные, представленные НАПКА на заседании клуба покупателей и продавцов. Всего за прошлый год российские банки предложили коллекторам проблемные кредиты на 258 млрд рублей.

Долг можно считать «бесперспективным к взысканию», если клиент находится в процедуре банкротства (внесудебного или через суд) или умер. Кроме того, к низкой категории качества также относятся займы на небольшие суммы и без необходимых документов по должнику, а также те, по которым истекли или пропущены сроки предъявления требований по взысканию.

По данным «Федресурса», в 2023 году российские суды признали финансово несостоятельными 350,8 тысяч россиян. Темпы прироста числа таких банкротов замедляются. При этом в 2,2 раза выросло число принятых обращений о внесудебном бесплатном банкротстве (до 15,9 тысячи). Такая процедура стала доступна россиянам с 1 сентября 2020 года, а с 3 ноября 2023-го доступ к внесудебному банкротству был упрощен.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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