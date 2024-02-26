Путин подписал закон о самозапрете на получение кредитов

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве россиян устанавливать самозапрет на получение кредитов. Мера начнет действовать 1 марта 2025 года.

Закон направлен на защиту граждан от мошенников, которые пытаются оформить кредиты путем незаконного использования персональных данных или с применением методов социальной инженерии, когда потенциальных жертв подталкивают к получению потребительских займов.

Самозапрет не будет распространяться на ипотеку, автокредиты, а также образовательные займы, которые были предоставлены в рамках государственной поддержки.

Для установления запрета или его снятия гражданин сможет бесплатно неограниченное количество раз подать соответствующее заявление во все квалифицированные бюро кредитных историй через МФЦ или портал госуслуг. Возможность подачи соответствующего заявления через МФЦ должна быть обеспечена не позднее 1 сентября 2025 года.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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