Банк России задумал увеличить страховку по долгосрочным вкладам

Центробанк России прорабатывает вопрос двукратного повышения суммы страхового возмещения по долгосрочным вкладам, чтобы повысить их привлекательность для клиентов банков. Об этом сообщила зампред ЦБ Ольга Полякова в интервью «Интерфаксу». По ее словам, страховка по таким вкладам может быть увеличена до 2,8 млн рублей. Сейчас максимальная сумма страховки составляет 1,4 млн рублей.

«Цель нашей инициативы – повысить популярность вкладов, которые помогут банкам привлечь длинные деньги для кредитования экономики. Чтобы сделать долгосрочные вклады более привлекательными для людей, мы рассматриваем возможность увеличения лимита страхового возмещения по безотзывным сберегательным сертификатам и долгосрочным (сроком свыше 3-5 лет) рублевым вкладам. Сейчас обсуждается вопрос, что страховка по ним может составить до 2,8 млн рублей», – рассказала Полякова.

По ее словам, отчисления банков в фонд страхования вкладов по таким вкладам будут снижены. За счет полученной экономии финансово-кредитные организации смогут предлагать вкладчикам более привлекательную доходность, отметила Полякова.

Согласно действующему законодательству, возмещение по вкладам, открытым в банках-участниках системы страхования вкладов, составляет 100% средств. Но сумма выплаты ограничена 1,4 млн рублями в совокупности на одного вкладчика в одном банке.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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