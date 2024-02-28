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Среда, 28 февраля 2024, 09:52 мск

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ЦБ лишил лицензии тверской банк «Гефест»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Гефест», зарегистрированного в городе Кимры Тверской области. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. Кредитная организация занимала 336 место в банковской системе страны по величине активов.

Как отметили в ЦБ, банк нарушал федеральные законы и нормативные акты Банка России, регулирующие банковскую деятельность, и допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«В связи с неэффективностью и кэптивным характером бизнес ООО КБ «Гефест» на протяжении длительного периода являлся убыточным. Существенная доля корпоративного кредитного портфеля банка приходилась на юридических лиц, прямо или косвенно связанных с его бенефициарами. При этом более 60% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды», – говорится в сообщении регулятора.

Кроме того, банк игнорировал предписания ЦБ об устранении выявленных в его деятельности нарушений в области информационной безопасности, указали в Центробанке.

В кредитной организации назначена временная администрация Банка России, функции которой возложены на госкоропорацию «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому вкладчикам будут возвращены суммы депозитов в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика. АСВ сообщила, что начнет выплаты не позднее 13 марта 2024 года.

Напомним, 21 февраля Центробанк отозвал лицензию у КИВИ Банка.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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