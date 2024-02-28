Приставы за два года ошибочно выписали штрафы 1500 тезкам должников

В России судебные приставы в течение 2022-2023 годов ошибочно выписали штрафы 1500 тезкам должников. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ.

«За два года в этой сфере восстановлены права свыше полутора тысяч граждан, им возвращено более 15,9 млн рублей необоснованно взысканных средств, ошибочно наложенные ограничения отменены», – рассказали РБК в надзорном ведомстве.

По результатам проверок были выявлены многочисленные нарушения законодательства органами Федеральной службы судебных приставов. В результате была оказана помощь более 60 тысячам граждан, им выплатили более 650 млн рублей.

Кроме того, в Генпрокуратуре отметили рост на 24% числа привлеченных к ответственности в сфере защиты прав россиян от неправомерных действий коллекторов. «Около 6,6 тысячи виновных оштрафованы на сумму, превышающую 450 млн рублей», – уточнили в ведомстве.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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