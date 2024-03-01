Кремль: контуры налоговой реформы будут готовы в ближайшее время

Основные очертания реформы налогообложения, которую анонсировал президент РФ Владимир Путина в послании Федеральному собранию, появятся в ближайшее время. Об этом сообщил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков.

Глава государства «концептуально сказал о своем видении [системы налогообложения] и просил продумать и проработать эту тему – Государственную думу и правительство», – отметил пресс-секретарь президента РФ (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»), отвечая на вопрос, шла ли речь в послании Путина российскому парламенту о прогрессивной шкале налогов, в том числе НДФЛ.

«Будем исходить из того, что уже в самое ближайшее время какие-то контуры и очертания этого президентского мировоззрения мы увидим по итогам проработки в думе и правительстве», – подчеркнул Песков.

Президент РФ в послании к Федеральному собранию предложил «продумать подходы модернизации нашей фискальной системы к более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы, и, напротив, нужно снизить налоговую нагрузку на семьи в том числе за счет вычетов, о которых сегодня уже сказал». Речь идет об инициативе увеличить до 2,8 тыс. рублей в месяц налоговый вычет на второго ребенка и до 6 тыс. рублей – на третьего и каждого последующего. Основные параметры модернизированной налоговой системы будут зафиксированы до 2030 года.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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