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Четверг, 28 марта 2024, 15:48 мск

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ЦБ предупредил о новой схеме мошенничества с налоговыми декларациями

В Центробанке предупредили о новой мошеннической схеме, которая связана со сдачей налоговых деклараций.

Мошенники направляют на электронную почту письма, в которых выдают себя за сотрудников налоговой службы, с требованием предоставить декларацию о доходах. Для этого потенциальную жертву просят перейти по ссылке и указать свои личные данные реквизиты банковской карты «для идентификации налогоплательщика».

«На самом деле <…> злоумышленники собирают данные банковской карты для хищения денег у человека, а полученные персональные данные могут использовать для новых случаев обмана жертвы», – говорится в сообщении Банка России.

Как отмечает регулятор, налоговые органы не рассылают электронные сообщения о задолженности с предложением оплатить ее онлайн. Центробанк призывает не переходить по ссылкам в сообщении и не предоставлять личную и финансовую информацию.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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