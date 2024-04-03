КНР, Саудовская Аравия и Индонезия призвали ЕС отказаться от изъятия активов России

Представители КНР, Саудовской Аравии и Индонезии призвали руководство Евросоюза не конфисковать российские активы. Брюссель отодвинул рассмотрение вопроса о судьбе замороженных активов РФ на «дальний план», пишет Politico.

«Представители Китая, Саудовской Аравии и Индонезии в частном порядке призывают ЕС сопротивляться давлению со стороны США и Великобритании с целью конфискации российских активов на сумму более 200 млрд евро. Эти страны боятся, что они могут оказаться следующими, кто проиграет», – говорится в статье.

ЕС и сам отложил планы по захвату активов РФ в дальний ящик. Как и дружественные России страны, Брюссель тоже боится создать прецедент в финансовой сфере. Специалисты уверены, что конфискация активов суверенного государства приведет к дестабилизации еврозоны. Также ЕС признал риск того, что дружественные России страны будут более активно выступать в ее защиту и против поддержки Украины.

«Турция, Китай и ОАЭ позволили России избежать некоторых западных санкций, придав импульс ее экономике. Страны Персидского залива выступали в качестве посредников при обмене пленными и в сделке по экспорту зерна. Захват российских активов может продлить войну и заставить их принять чью-либо сторону», – пишет издание.

В конце марта главы государств-членов ЕС не смогли согласовать практические решения об изъятии доходов от замороженных суверенных активов России в пользу Украины.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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