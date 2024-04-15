В России число внесудебных банкротств граждан выросло в пять раз

В первом квартале 2024 года число процедур внесудебного банкротства граждан в России выросло в пять раз. Об этом свидетельствует статистика Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

В России в первом квартале 2024 года было возбуждено почти 12,7 тысячи процедур внесудебного банкротства граждан – в пять раз больше, чем в январе-марте 2023 года (2,5 тысячи), передает РБК. Значительный рост числа внесудебных банкротных процедур физических лиц наблюдается второй квартал подряд.

По данным Федресурса, более половины (52%) начатых в первом квартале 2024 года дел о внесудебном банкротстве пришлись на россиян пенсионного возраста. «Сразу после расширения критериев доступа процедурой стали активно пользоваться новые категории граждан, в частности пенсионеры», – отметил руководитель Федресурса Алексей Юхнин. Он указал на высокую социальную значимость этого нововведения и охарактеризовал его как успешное.

В первом квартале также выросла доля начатых дел к числу поданных заявлений: до 92% против 69% годом ранее. Среди регионов лидерами по общему числу возбужденных внесудебных процедур стали Краснодарский край (575, +459,2% за год), Свердловская область (491, +363,2%), Алтайский край (471, +467,5%) и Челябинская область (422, +179,5%).

С помощью внесудебного банкротства можно списать долги по микрозаймам, кредитам, налогам и сборам. С ноября 2023 года правила внесудебного банкротства изменились: к нему допустили граждан, даже если исполнительное производство в их отношении не прекращено. Прежде всего это пенсионеры и получатели единого пособия на детей. Обязательным условием внесудебного банкротства по-прежнему является отсутствие у должника имущества.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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