Швейцария отказалась искать активы россиян под санкциями

Швейцария отказалась участвовать в поиске активов россиян, подпавших под западные санкции, сообщил федеральный департамент экономики, образования и исследований. Швейцарские власти допустили, что могут изменить решение.

Берн внимательно следит за тем, как Запад решает вопрос передачи Киеву замороженных активов Москвы. Департамент отметил, что будет прорабатывать эту ситуацию с учетом особенностей национальной правовой системы и внешней политики. Пока страна не готова вступить в международную группу по поиску российских активов (REPO).

«Федеральный совет не видит необходимости формально присоединяться к REPO. Если членство будет отвечать интересам Швейцарии в будущем, то Федеральный совет может пересмотреть ситуацию», – пояснили в департаменте РБК.

Ведомство отметило, что швейцарские центральные депозитарии ценных бумаг не держат средства Банка России. В стране находятся резервы и активы ЦБ РФ на сумму около 7,4 млрд швейцарских франков, которые обездвижены, и на сумму 7,5 млрд швейцарских франков, которые заморожены, т.к. принадлежат или контролируются лицами и компаниями из санкционного списка ЕС.

Австралия отказалась конфисковать замороженные российские активы на 9 млрд долларов, ссылаясь на национальные законы. Призывы украинской диаспоры изменить законодательство пока остались без ответа.

Берн, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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