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Вторник, 9 апреля 2024, 15:15 мск

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Премьер Австралии исключил конфискацию замороженных российских активов

Фото: pixabay

Австралийские законы не позволяют конфисковать замороженные российские активы. Об этом заявил премьер-министр страны Энтони Альбанезе. При этом он заметил, что у Австралии есть другие способы давления на Россию и помощи Украине.

Ранее бизнесмены, политики и общественные деятели обратились в письме, адресованном казначею австралийского правительства Джиму Чалмерсу, призывая Канберру обновить законы Австралии, чтобы гарантировать возможность изъятия и использования российских активов. По данным подписантов, в Австралии заблокированы активы на 9 млрд долларов.

«Австралийское законодательство в настоящее время не позволяет нам… налагать арест или подавать заявление о конфискации замороженных активов. Но у нас действительно есть замороженные активы. Мы продолжаем оказывать поддержку народу Украины и продолжаем искать все возможные способы оказания давления на Россию», – заявил Альбанезе.

В Австралии действует закон, гарантирующий возврат активов лицам, которые будут выведены из-под санкций. Более того, владельцы не только должны получить свои капиталы в полном объеме, но и проценты, которые будут начислены за то время, пока активы были заморожены.

Канберра, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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