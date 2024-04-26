В России наблюдается рост подозрительных операций в криптовалюте

В России фиксируется рост операций в криптовалюте, используемых для незаконных расчетов. Об этом сообщил заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.

По его словам, увеличение объема операций в криптовалюте наблюдается «квартал от квартала, год от года». В этой структуре симметрично растут и подозрительные транзакции.

«Использование криптовалюты в преступных целях – это высокий риск у нас в стране, особенно для наркорасчетов», – сказал Негляд на форуме «Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма».

Ранее глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщал, что в 2023 году был зафиксирован двукратный рост незаконных операций с криптовалютой – в основном они связаны с оборотом наркотиков и коррупцией.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube