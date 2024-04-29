Западные банки в 4 раза увеличили отчисления в бюджет России

В 2023 году крупнейшие западные банки, которые продолжают свою деятельность в России, резко увеличили налоговые отчисления на фоне роста своей прибыльности. Как пишет британская газета Financial Times, речь идет о сумме более 800 млн евро налогов, что в четыре раза больше, чем до начала специальной военной операции.

Издание отмечает, что совокупная прибыль европейских банков Raiffeisen Bank International, Unicredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP в 2023 году составила более 3 млрд евро, что в три раза превышает показатели 2021 года.

При этом более половины налоговых выплат в 2023 году приходится на австрийский Raiffeisen Bank International.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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