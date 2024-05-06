ЦБ хочет ограничить комиссии за снятие денег с кредиток

Банк России прорабатывает механизмы ограничения комиссии за снятие средств с кредитных карт. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на регулятора.

Как отметил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов, рыночная комиссия за снятие денег с кредиток оправдана, однако если она превышает определенный уровень, то это становится экстрадоходностью. Тогда комиссию необходимо включать в полную стоимость кредита (ПСК), полагает он.

Некоторые банки начали «прятать» дополнительную доходность по кредитным картам в комиссии за снятие наличных, говорится в статье. «Мы видим злоупотребления со стороны отдельных банков, которые «прячут» на самом деле сверхдоходность по кредиткам в такие комиссии. В связи с чем прорабатываем механизмы, чтобы ограничить подобные практики», – сообщили изданию в пресс-службе ЦБ. Сейчас рыночная комиссия в ПСК не учитывается, добавили там.

На сегодняшний день такая комиссия в среднем составляет от 4 до 6% от суммы операции и предполагает еще и фиксированный платеж.

Если в начале года комиссия за снятие наличных кредитки составляла в среднем 1-3% вместе с обязательной платой около 500 рублей, то сейчас показатель вырос до диапазона 3,9-5,9% с фиксированным платежом 390-590 рублей, отмечают участники финансового рынка.

«Комиссия даже в 1% от суммы снятия уже достаточно высокая, а 3-4% – вовсе завышенная. Поэтому логично, что регулятор уже заинтересовался вопросом об ограничении предельного размера банковских сборов», – прокомментировала ситуацию ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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