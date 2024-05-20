Прогрессивная шкала НДФЛ не коснется большинства россиян – Силуанов

Предложения по прогрессивной шкале налогообложения доходов физических лиц (НДФЛ) не должны затронуть бОльшую часть россиян, а коснутся только лиц с высокими доходами. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании экспертного совета комитета Госдумы по бюджету и налогам, на котором стартовало публичное обсуждение предстоящих изменений в налоговой системе.

«Параметры изменения НДФЛ для разных категорий доходов окончательно мы еще вырабатываем, еще определяются. Но уже сейчас можно сказать, что важно, чтобы (...) предложение о прогрессиях не затронуло большинство граждан и касалось только тех, у кого высокие доходы», – цитирует главу Минфина «Интерфакс».

Министр добавил, что важно, чтобы в выигрыше от налоговых новшеств «оказались семьи с детьми, то есть те категории граждан, которые нуждаются в государственной поддержке».

При этом Силуанов подчеркнул, что у кабмина достаточно инструментов для предотвращения схем ухода от налогов богатыми налогоплательщиками, передает ТАСС.

По мнению главы Минфина, поддержка должна оказываться только тому бизнесу, который не выводит полученную прибыль в офшоры, не откладывает ее в дивиденды, а вкладывает ее в развитие экономики, инфраструктуру тех регионов, где работает.

Силуанов также заявил, что налоговые изменения для бизнеса не должны затронуть инвестиционные проекты, которым были гарантированы стабильные условия. Более того, по его словам, они не должны коснуться 95% малых предприятий. Министр добавил, что будет предусмотрена налоговая амнистия для тех, кто откажется от дробления бизнеса, начав работать «в белую».

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил модернизировать налоговую систему так, чтобы более справедливо распределить налоговое бремя «в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы».

Глава государства поручил правительству и Госдуме подготовить конкретные предложения в ближайшее время, пообещав, что основные параметры модернизированной налоговой системы будут закреплены до 2030 года. Путин при этом раскрыл некоторые детали будущих изменений. В частности, он предложил снизить налоговую нагрузку на семьи в том числе за счет вычетов. Речь идет об увеличении вдвое налогового вычета: до 2,8 тыс. рублей в месяц на второго ребенка и до 6 тыс. рублей – на третьего и каждого последующего.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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