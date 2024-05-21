Госдума ввела лимит в 100 тысяч рублей на переводы без открытия счета

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об ограничении максимального размера денежного перевода по поручению физлиц без открытия банковского счета при упрощенной идентификации личности. Лимит составит 100 тыс. рублей.

Закон также увеличивает максимальный остаток денежных средств на неперсонифицированном электронном средстве платежа (НЭСП) с 60 тыс. до 100 тыс. рублей. Речь идет о некоторых видах электронных кошельков, предоплаченных магазинных картах, купонах. Лимит переводов в 200 тыс. рублей в месяц при этом не изменился.

Документ, инициатором которого является правительство РФ, разработан с целью снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

Закон вступит в силу через год после официального опубликования.

Сейчас в законе не прописана максимальная сумма перевода физлица без открытия банковского счета. При переводе более 15 тыс. рублей без открытия счета нужно указать ФИО и данные паспорта.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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