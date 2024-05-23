В России растут риски использования золота при расчетах в криминальном мире

В России растут риски использования золота в криминальных кругах. С такой оценкой выступают Росфинмониторинг, Банк России и правоохранительные органы, передает РИА «Новости»

Как заявил замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд, наблюдается кратный рост рисков, связанных с использованием драгоценных металлов и камней преступным сообществом.

«Понятно, что с учетом проблем на финансовом рынке, проблем с валютой, использоваться стали драгоценные металлы и камни, не только как инвестиционный инструмент, но и как некий эквивалент обмена, в том числе в трансграничных историях и, конечно, использоваться стали не только законным бизнесом, но и преступным сообществом», – сказал Негляд на конференции Ассоциации российских банков (АРБ). Он добавил, что рост наблюдает Росфинмониторинг вместе с Банком России, а также правоохранительными органами.

Ранее ЦБ РФ подготовил проект документа, который дополнит список признаков подозрительных операций для банков. В перечень добавят критерии сомнительных сделок с драгоценными металлами и изделиями из них.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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