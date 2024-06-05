Украина арестовала активы России почти на $1 млрд

Полиция Украины арестовала и обратила на нужды страны связанные с Россией активы почти на миллиард долларов или на 83 млрд рублей. В числе арестованного имущества два воздушных борта и более ста автомобилей, сообщил глава департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Андрей Рубель.

«В целом обнаружили и арестовали активы на 38 млрд грн. Все они работают на благо и нужды Украины, включая потребности Вооруженных Сил», – сказал Рубель в интервью РБК-Украина.

В числе активов, на которые наложен арест, вертолет Bell-427, самолет Gulfstream G650, 47 грузовых и 55 легковых автомобилей.

Ранее Эстония решила передать киевскому режиму «замороженные» в рамках санкций российские активы. МИД РФ назвал неприкрытым разбоем инициативу эстонского парламента.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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