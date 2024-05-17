«Неприкрытый разбой»: МИД РФ отреагировал на решение Эстонии отдать российские активы Киеву

Министерство иностранных дел России сделало жесткое заявление относительно решения властей Эстонии о предоставлении «замороженных» российских активов киевскому режиму. Как передает корреспондент РИА «Новый День», Москва считает это «неприкрытым разбоем».

«Применительно к инициативе эстонского парламента подтверждаем позицию, что любые противоправные действия по захвату российской собственности квалифицируем как неприкрытый разбой, нарушающий положения международного права», – подчеркивается в заявлении.

В российском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание, что «самое главное, в случае вступления этой законодательной инициативы в силу эстонцы, по сути, создадут исторический прецедент: разрушат одну из вековых основ существования западного общества – принцип незыблемости частной собственности».

МИД РФ обратил также отметил, что в ходе нынешнего визита президента РФ Владимира Путина в КНР Москва и Пекин решительно осудили в совместном заявлении «инициативы по изъятию активов и собственности иностранных государств» и подчеркнули «право таких государств на применение ответных мер в соответствии с международно-правовыми нормами».

«Россия будет неизменно руководствоваться этим неотъемлемым правом», – заявил МИД РФ.

Напомним, после начала специальной военной операции на Украине Европейский союз и страны G7 «заморозили» порядка $300 млрд российских активов. В Эстонии оставалось около €30 млн. На текущей неделе парламент Эстонии принял закон, позволяющий Киеву использовать эти средства.

Москва, Елена Володина

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