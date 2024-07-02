Со 2 июля 2024 года Сбер поднял ставки по базовой ипотеке. Рост составил 1,3 процентного пункта на покупку жилья в новостройках, на вторичном рынке, а также на строительство дома. В этом случае, а также по программе рефинансирования они вырастут с 18,2% до 19,5%.

Таким образом, если занимать деньги в Сбере, то со 2 июля минимальная ставка по ипотеке на загородную недвижимость и землю составит от 19,8 процента, на гараж, место в паркинге или кладовую – от 20 процентов, по военной ипотеке – от 18,9 процентов, коммерческой ипотеке – от 21процента.

Ставки по ранее взятым ипотекам меняться не будут.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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