Курортный сбор в России заменят туристическим налогом

Правительство России внесло в Госдуму ко второму чтению поправки к законопроекту о модернизации налоговой системы. Одна из поправок предусматривает замену курортного сбора на туристический налог, сообщил Минфин РФ.

Предполагается, что туристический налог станет местным. Муниципалитеты самостоятельно будут определять, вводить ли такой налог, и размер ставки.

Согласно законопроекту, ставка налога будет расти постепенно, начиная с 1% от стоимости проживания в гостинице в 2025 году и прибавляя по одному процентному пункту в год до 2029 года. С 2029 года ставка не должна превышать уровень в 5%.

Налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиниц. «Так муниципалитеты получат дополнительный источник финансирования развития муниципалитета», – отмечается в сообщении ведомства.

Участники СВО и некоторые другие категории россиян, как ожидается, будут освобождены от уплаты налога. Муниципалитеты вправе расширять перечень категорий льготников.

В Минфине заявили, что поправки в Налоговый кодекс доработаны «с учетом предложений парламента и бизнеса».

О планах властей преобразовать курортный сбор в туристический налог стало известно в конце июня. Налог будут платить отельеры и включать его в стоимость проживания. Базовая ставка ориентировочно составит немногим более 65 рублей за номер в сутки, сообщало Минэкономики.

Меж тем, по мнению представителей туриндустрии, введение налога приведет к росту фискальной нагрузки на отрасль, что отразится на инвестициях в новые гостиницы и планах по открытию номеров, пишет «Tourdom.ru». В качестве компенсации бизнес предложил освободить гостиницы от налога на имущество – соответствующее письмо Российский союз туридустрии направил в Госдуму в конце июня.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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