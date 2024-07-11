Россиян предупредили о рисках кредитов в юанях

Кредит в юанях, который российские банки предлагают по более низкой ставке, может обойтись дороже из-за волатильности валютных курсов. Об этом предупредил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Подавляющее большинство наших сограждан получают зарплату в рублях, берут кредиты в рублях и тем самым защищены от валютных колебаний. Можно, конечно, соблазниться в моменте более низкой ставкой, но очевидно, что при волатильности валютных курсов есть угроза в дальнейшем получить более крупные платежи», – пояснил Пьянов в интервью РИА «Новости».

Вместе с тем, по словам топ-менеджера, корпоративное кредитование в китайской валюте может еще больше активизироваться, когда изменится объем юаневой ликвидности на пассивной стороне. Это произойдет в том случае, если физические лица и юридические лица будут больше открывать вкладов в юанях.

«На это давит нынешняя денежно-кредитная политика, из-за которой банки предлагают рублевые кредиты по очень высоким ставкам», – заключил Пьянов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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