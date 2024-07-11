В МВФ призвали США заняться снижением госдолга

Официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак на брифинге в четверг, 11 июля, призвала США принять конкретные меры для снижения уровня госдолга и бюджетного дефицита страны, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Козак сказала: «Бюджетный дефицит США остается слишком высоким. Поэтому сейчас в условиях прочной экономики самое время принять конкретные меры, чтобы перейти к снижению соотношения государственного долга и ВВП, это потребует принятия широкого спектра бюджетных мер».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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