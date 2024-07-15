Продажа ценных бумаг ЕС другими странами приведет к краху евро

Курс евро может значительно упасть в случае продажи ценных бумаг Евросоюза третьими странами, предупредил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков. По его мнению, действия Саудовской Аравии приведут в массовой распродаже.

Саудовская Аравия пригрозила Евросоюзу продажей всех облигаций блока в случае конфискации странами G7 замороженных ранее российских активов на 300 млрд евро. Эксперт отметил, что продажа ценных бумаг станет «единственным рациональным выходом для инвесторов». Десятки, а то и сотни стран поспешат «скинуть» европейские бумаги.

«Эта ситуация абсолютно реальная. Западные ценные бумаги станут очень токсичными, распродажа последует со стороны очень многих мировых центральных банков, корпоративных инвесторов, частных держателей. Любая валюта должна быть абсорбирована, она должна быть у кого-то. А если государственные фонды, коммерческие фонды и граждане начинают «скидывать» бумаги, номинированные в евро, то это, безусловно, приведет к резкому снижению курса европейской валюты», – сказал Чирков в беседе с «Известиями».

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube