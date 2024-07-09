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Вторник, 9 июля 2024, 20:26 мск

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СМИ: Саудовская Аравия пригрозила ЕС продать западные облигации, если будут конфискованы российские активы

Королевство Саудовская Аравия дало понять Брюсселю, что продаст облигации Евросоюза, если страны G7 конфискуют замороженные ранее российские активы в размере 300 млрд евро, – передает во вторник, 9 июля, агентство Bloomberg.

Агентство со ссылкой на источник пишет, что он «назвал намек Эр-Рияда завуалированной угрозой, поскольку в разговоре был упомянут конкретный долг, выпущенный французским казначейством».

«Запасы Саудовской Аравии в евро и французских облигациях могут составлять десятки миллиардов – объем для ЕС не критический, но в Брюсселе обеспокоены тем, что последовать примеру Эр-Рияда могут и другие страны», – сказал собеседник Bloomberg.

Эр-Рияд, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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