Банки в КНР сторонятся юаней с «российским следом» – СМИ

Некоторые китайские банки не желают принимать юани, связанные с Россией, что затрудняет расчеты для российского бизнеса с поставщиками из КНР. Кредитные организации предпочитают операции с «чистыми» юанями, пишут «Ведомости».

«Такая позиция банков еще больше осложняет расчеты импортеров с местными контрагентами, вынуждая их искать «чистый» юань где-то еще», – сказал гендиректор АО «Первая группа», член генсовета «Деловой России» Алексей Порошин.

При этом, в опалу попали юани с любым «российским следом», а «чистый» юань стал намного дороже. Порошин отметил, что Россия должна научиться «забирать» потоки юаней, которые идут из Китая в другие страны и использовать их для оплаты импорта в КНР.

В конце июня дочерняя структура одного из крупнейших банков Китая Bank of China прекратила работу с российскими кредитными организациями, попавшими под санкции США. В апреле Вашингтон заявил, что новые санкции отрежут ряд китайских банков от глобальной финансовой системы из-за помощи России в закупках товаров двойного назначения.

Пекин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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