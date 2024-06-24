Один из крупнейших банков Китая прекращает работу с подсанкционными организациями России

Дочерняя структура одного из крупнейших банков Китая Bank of China прекращает работу с российскими кредитными организациями, попавшими под санкции США. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

«Бэнк оф Чайна» с 24 июня приостановит операции с российского банками, включенными в SDN-список США. Банк специализируется на корреспондентском обслуживании российских организаций, операциях с валютой и банкнотных сделках. Его расчетный бизнес сосредоточен на платежах в юанях между Россией и Китаем.

Отмечается, что под ограничения попали только подсанкционные структуры из РФ, с остальными партнерами сотрудничество будет продолжено.

«Бэнк оф Чайна» – опорная расчетная кредитная организация для китайского бизнеса, госструктур и крупных российских компаний. Банк занимает второе место по размеру активов среди дочерних структур банков Китая в России – 592,4 млрд рублей на конец первого квартала 2024 года.

По словам экспертов, ограничительные меры приведут к дополнительными издержкам как по срокам, так и по стоимости обработки платежей. Главная проблема заключается в том, что платежи выходят за пределы банковского сектора, в результате чего у государства становится все меньше контроля за ними, возникают риски мошенничества.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube