ФТС выявила незаконное перемещение валюты почти на миллиард рублей

Федеральная таможенная служба выявила более пяти тысяч случаев, когда граждане незаконно вывозили наличные за границу и ввозили их в страну в 2024 году. В последние годы объем незаконно перевозимых сумм держится примерно на одном уровне, отметили в ФТС.

За первое полугодие 2022 года граждане пытались незаконно перевезти 979 млн рублей, за шесть месяцев 2023-го – 911 млн рублей, за тот же период 2024-го – 922 млн рублей. «Из всей суммы в этом году львиная доля (675 млн) приходится на вывоз валюты из России, оставшиеся – на ввоз в страну. Процент «экспорта» и «импорта» за год остался без изменений», – пишут «Известия» со ссылкой на данные таможни.

Основная перемещаемая валюта – доллары и евро. Чаще всего деньги вывозили в Турцию, ОАЭ, Германию, Узбекистан, Азербайджан, Израиль, Италию и Таджикистан. Ввозили средства в основном из этих же государств –Германия, Турция, ОАЭ, США и Азербайджан.

За первые шесть месяцев текущего года начато 41 уголовное дело по фактам незаконного перемещения наличной валюты и денежных инструментов (ст. 200.1 УК). За недекларирование либо недостоверное указание гражданами перевозимых денег и фининструментов (ст. 16.4 КоАП РФ) возбуждено 5,4 тыс. административных дел, из них 4,5 тыс. кейсов относится к случаям вывоза.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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