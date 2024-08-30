В России растет уровень финансовой грамотности

В России выросло число граждан, которые считают себя финансово грамотными. При этом основным признаком подкованности в финансовых вопросах россияне считают умение не попадаться на уловки мошенников. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного «СберСтрахование».

За последний год число респондентов, высоко оценивающих собственные навыки обращения с деньгами, выросло на 9% – в 2023 году их было 55%, пишут «Известия».

«Большинство участников опроса (71%) понимают под финансовой грамотностью умение распознавать мошенничество. При этом 81% считают, что не справляются с этим. Финансовую грамотность также понимают как способность правильно вести личный и семейный бюджет (67%). Навыки инвестирования отметили 46%», – говорится в результатах опроса.

69% опрошенных считают, что им удается грамотно распоряжаться своими доходами и расходами, копить и создавать финансовую подушку получается у 48%, а каждый пятый (19%) заявил, что разбирается в налогах. Больше половины россиян рассказали, что контролируют свои траты, но каждый четвертый признался, что не ведет бюджет вовсе.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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