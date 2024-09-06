Треть россиян столкнулись с попытками банков воспользоваться их финансовой неграмотностью

Около трети россиян попадали в ситуации, в которых представители банков пытались воспользоваться их финансовой неграмотностью. Об этом свидетельствуют результате опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ.

33% жителей России рассказали о попытках персонала финансовых организаций воспользоваться нехваткой их знаний в финансовой сфере, чтобы оказать услуги на невыгодных условиях, пишет РБК со ссылкой на исследование. Каждый пятый из этого числа сталкивался с такими попытками неоднократно. 59% участников опроса никогда не попадали в подобные ситуации.

Банки считают, что человек сам отвечает за уровень финансовой грамотности, и не видят своей главенствующей роли в том, чтобы просвещать россиян по теме обращения с деньгами. 71% представителей кредитных организаций уверены, что граждане должны обучаться самостоятельно.

При этом в банковском секторе высоко оценивают финансовые компетенции потребителей. Почти половина представителей индустрии считает, что доля финансово неграмотных клиентов не превышает четверти (25%).

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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