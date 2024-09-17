ФНС начала рассылку уведомлений об уплате налога на вклады

Жители России впервые платят налог на процентные доходы по вкладам. Федеральная налоговая служба (ФНС) начала рассылать уведомления о необходимости оплаты до 1 декабря.

НДФЛ, в который входит и налог на доход от вкладов, действует в России с 2021 года, но срок его уплаты сдвигался, пишет РБК. В итоге первым годом, за который будет взиматься налог – это 2023-й, выплаты производятся в 2024-м. Налог коснется тех, кто размещал денежные средства на банковских счетах и депозитах в прошлом году и получил процентный доход, превышающий 150 тысяч рублей.

«Суммы налога на вклады к уплате в бюджет определяются по итогам налогового периода (год), когда ФНС определяет значения по каждому налогоплательщику и направляет уведомления», – рассказал представитель Минфина. В уведомлении перечисляются банки, в которых были открыты вклады, сумма процентов, начисленных по счетам и депозитах в этих кредитных организациях, сумма, с которой должен был уплачен налог, и итоговый размер выплаты.

Если доходы клиента по всем имеющимся банковским вкладам за отчетный период не превысили 150 тысяч рублей, новый налог ему платить не придется. Если же сумма полученных процентов оказалась больше необлагаемой базы, то с этого превышения необходимо будет заплатить 13 или 15% (повышенный НДФЛ взимается с налогоплательщиков с доходами от 5 млн рублей в год).

По данным ЦБ, на 1 января 2024 года россияне хранили на счетах и депозитах в банках 44,92 трлн рублей. 65,2% от этой суммы приходилось на средства, размещенные на срочных вкладах, которые предполагают начисление процентов. За 2023 год сбережения населения в банках увеличились на 22,7%, а на срочных вкладах – на 29,3%. По расчетам Минфина, доходы государства от налога на вклады в 2024 году составят 101,58 млрд рублей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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