В России резко выросли сборы на школьные нужды

В России за год на 23% выросла сумма, которую родители сдают на школьные нужды. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование аналитиков Т-Банка.

Речь идет о деньгах, которые родители добровольно сдают в начале учебного года. Собранные средства идут на подарки детям и учителям, дополнительное благоустройство класса и прочие нужды.

«Перед началом учебного года в 2024 году родители в среднем сдали по 3408 рублей на школьные нужды (+23% в годовом выражении). В августе 2023 года средний чек взноса составил в среднем 2779 рублей, практически не изменившись в годовом выражении», – подсчитали эксперты.

Среди причин, которые вызывают негатив у родителей, чаще всего называют недостаток информации о том, куда потратили деньги (26%), сколько их собрано (21%) и кто сдал деньги (22%), а еще как донесли информацию о сборе (18%), также было неудобно присылать чек для подтверждения перевода (17%).

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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