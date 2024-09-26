Мировые цены на золото и серебро поднялись до нового рекорда

Мировые цены на золото и серебро выросли до нового рекорда за 12 лет на фоне ожиданий активного смягчения денежно-кредитной политики ведущими государствами.

Так, фьючерсы на золото на бирже Comex в ходе торгов поднималось до $2707,9 за унцию. Серебро на спотовом рынке росло на 2,8%, до $32,71 за унцию, что является рекордом с декабря 2012 года, уточняет «Интерфакс».

С начала года серебро выросло в цене на 34%, демонстрируя лучшую динамику среди сырьевых товаров. Золото с начала года подорожало почти на 30%.

Нью-Йорк, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube