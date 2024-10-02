Против создателей платежной системы «UAPS» и криптобиржи «Cryptex» возбуждено уголовное дело

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы «UAPS» и криптовалютной биржи «Cryptex». Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По ее словам, в 2013 году фигуранты создали преступное сообщество и разработали инфраструктуру в виде анонимной платежной системы «UAPS», криптовалютной биржи «Cryptex» и 33 онлайн-сервисов, предназначенных для реализации незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей и доступа к охраняемой законом компьютерной информации.

«Соучастники вели незаконную деятельность по обмену валют, криптовалют, доставке и приему наличных денежных средств, продаже банковских карт и личных кабинетов. Основными клиентами данных сервисов являлись киберпреступники и хакеры, которые пользовались услугами сервисов, для легализации их преступного дохода. Следствием установлено, что за 2023 год оборот поступивших денежных средств в сервисы преступного сообщества составил более 112 млрд рублей, а преступный доход фигурантов составил 3,7 млрд рублей», – уточнила Петренко.

Уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В рамках расследования по местам жительства и осуществления преступной деятельности организаторов и участников преступного сообщества в 14 субъектах РФ проведено 148 обысков. В Москву доставляются 96 фигурантов, с ними проводятся необходимые следственные действия.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube