Четверть россиян не носят с собой наличные деньги

В России растет популярность безналичных платежей. Каждый четвертый заявил, что не носит с собой банкноты и монеты. Об этом свидетельствуют результате опроса SuperJob.

Более четверти россиян (27%) вообще не носят с собой наличных денег, а среди тех, кто младше 34 лет, эта доля достигает 33%, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование.

Больше половины (54%) россиян наличные с собой носят, при этом чаще речь идет о мужчинах. Каждый пятый (19%) отказался от ответа.

За последние 14 лет количество россиян, отказавшихся от наличных карманных денег, выросло в девять раз. В 2010 году таких было всего 3%.

37% опрошенных сообщили, что носят в кошельке до 3 тысяч рублей и лишь 3% – более 20 тысяч.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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