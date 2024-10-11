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Суббота, 12 октября 2024, 00:50 мск

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Мишустин одобрил снижение объема обязательной продажи валютной выручки

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о снижении до 25% объема обязательной продажи валютной выручки крупнейшими экспортерами.

Согласно этому документу, который оказался в распоряжении ТАСС, экспортеры, включенные в специальный перечень крупных компаний, должны будут осуществлять обязательную продажу на внутреннем рынке РФ иностранной валюты «в размере не менее 25% денежных средств, получаемых в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов), – в срок, не превышающий 30 дней со дня получения указанных денежных средств».

Примечательно, что ранее в этом пункте значился показатель 50%.

Указ, обязывающий некоторых российских экспортеров продавать иностранную валюту, был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в октябре 2023 года. В список вошли более 40 групп компаний. Эта мера позволила стабилизировать курс рубля по отношению к иностранным валютам.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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