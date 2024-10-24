G7 даст Украине в кредит $50 млрд за счет российских активов

«Большая семерка» (G7) решила предоставить Украине кредит в 50 млрд долларов до конца 2024 года. Евросоюз дополнительно выделит киевскому режиму 35 млрд евро. Брюссель и Вашингтон намерен погашать украинский долг доходами от замороженных российских активов.

Министр финансов США Джанет Йеллен назвала поддержку Украины жизненно важной для национальных интересов Штатов. В финансовых институтах стран G7 находятся российские активы почти на 280 млрд долларов. Министр подчеркнула, что налогоплательщикам США и ЕС не придется тратить свои деньги.

«G7 обязуется предоставить Украине кредит в размере 50 млрд долларов к концу этого года. США также предоставят стране кредит в размере 20 млрд долларов, погашать который планируется за счет доходов от замороженных активов России», – цитирует Йеллен агентство «Анадолу».

Страны ЕС согласовали исключительный кредит макрофинансовой помощи в размере 35 млрд евро для киевского режима под гарантии бюджета блока. Погасить его планируется за счет доходов от замороженных активов России. Киев сможет потратить эти деньги на неотложные финансовые нужды.

В середине сентября европейские чиновники рассказали о планах ЕС выделить Киеву до 40 млрд евро в виде кредита без участия США.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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