WSJ узнала о сговоре партий США игнорировать размер госдолга

Демократическая и Республиканская партии США договорились игнорировать размер государственного долга страны, который беспокоит даже Международный валютный фонд. Аналитики считают, что финансовая ситуация будет ухудшаться при любом итоге предстоящих выборов, пишет The Wall Street Journal.

Эксперты спрогнозировали, что дефицит федерального бюджета продолжит расти независимо от того, кто возглавит Белый дом после предстоящих выборов. Ни республиканцы, ни демократы не делают ставку на выравнивание ситуации, но по факту у любого президента будет меньше денег на выполнение предвыборных обещаний, чем они рассчитывают.

«Обе главные партии, по сути, согласились игнорировать уровень долга Вашингтона времен Второй мировой войны и гигантский годовой дефицит при отсутствии чрезвычайного положения в стране», – пишет издание.

В конце июля госдолг США достиг очередного максимума – 35 трлн долларов впервые в истории страны. МВФ призвал Штаты принять конкретные меры для снижения уровня госдолга и бюджетного дефицита страны. В Фонде отметили, что таких мер потребуется много.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube